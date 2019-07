Antonia a vorbit pentru prima oară despre infidelitatea lui Alex Velea: “Hai, mă iubire… Pentru noi, pentru familia noastră”

23:50

Ediția Masterchef din acest an se anunță a fi una incendiară, mai ales că printre concurenți se numără și un fost iepuraș Playboy. Telespectatorii se vor bucura, la PRO TV, de prezența unei adevărate bombe sexy de pe plaiurile mioritice. Raluca Podea este bomba sexy care va înnebuni jurații, dar și telespectatorii, în noul sezon Masterchef. Blonda vrea să-i dea gata pe cei trei chefi cu talentul ei în bucătărie. Tânăra și-a anunțat fanii că a bătut palma pentru un nou proiect TV, însă nu a specificat unde și cu cine. A trecut și pe la "Chefi la Cuțite" Fostul iepuraș Playboy nu este la prima experiență culinară. În 2017/2018, vedeta a participat doi ani la rând la emisiunea "Chefi la Cuțite", de la Antena 1, în speranța că va câștiga show-ul culinar. Deși atunci nu a reușit să facă performanțe prea mari, Raluca Podea nu se dă bătută și vrea să facă senzație, de această dată, la Masterchef.