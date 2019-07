Victor Slav a spus adevărul acum, la 7 ani de la despărțire: “Anda Adam m-a ️” Doamne, ce rușinos

09:20

Mortalitatea prin boli cardiovasculare este de trei ori mai mare decât cea prin cancer, printre români, a declarat preşedintele Societăţii Române de Cardiologie, Dragoş Vinereanu, în cadrul unei conferinţe de presă. Specialiștii susțin că românii sunt cei mai afectați din Europa din cauza bolilor cardiovasculare. „Dacă în Europa bolile cardiovasculare omoară cam jumătate dintre cetăţeni, […]