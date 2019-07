Au găsit un fetus mumificat în baia unui avion în Spania

11:10

După 29 de ani, Algeria este, din nou, campioana continentului negru. Este doar al doilea trofeu de acest gen din istorie cucerit de Algeria, succesul declanșând nebunia pe străzi. epa07728473 Palestinians supporters of the Algerian soccer team celebrate after Algeria won the 2019 Africa Cup of Nations (AFCON) final soccer match between Algeria and Senegal, […] Post-ul Algeria a cucerit Cupa Africii pe Națiuni. Succes după o așteptare de 29 de ani apare prima dată în Libertatea.