ANM, anunț devastator. Vine furtuna electrică în România

09:30

Vești triste de la Spitalul Floreasca, după 65 de zile de comă. Îndrăgitul cântăreț se află, în continuare, pe patul de spital, și este ținut sub supraveghere permanentă. Ca și până acum, medicii sunt rezervați în declarații, iar soția lui Mihai Constantinescu, prietenii și toți cei care l-au cunoscut, ascultat și admirat se roagă, continuu, […] The post Vești triste de la Spitalul Floreasca. Ce s-a întâmplat cu Mihai Constantinescu, după 65 de zile de comă appeared first on Cancan.ro.