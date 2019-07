Incident grav în București! Un bărbat a murit după ce a fost lovit de tren

09:30

Seria incidentelor cu taximetriști-haiduci, care aplică tarife după bunul plac, continuă în București, asta după ce legea taximetriei s-a schimbat și a îndepărtat astfel de pe piață foarte mulți șoferi de Uber. Nu departe de acum două zile CANCAN.RO vă relata un incident, în București, cu un taximetrist care "vâna" doar clienți pe distanțe agreate doar […]