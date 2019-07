Sechestrarea unui petrolier britanic de către Iran: Uniunea Europeană cere eliberarea navei

18:50

Autorităţile din Kurdistanul irakian au anunţat sâmbătă că au arestat un bărbat suspectat a-l fi ucis pe vice-consulul turc, împuşcat miercuri împreună cu doi irakieni într-un restaurant din Erbil, informează AFP şi Reuters.Bărbatul arestat este Mazloum Dagh, prezentat de serviciile de contra-terorism din Kurdistanul irakian drept un bărbat născut în 1992 şi originar din Diyarbakir, Turcia, a declarat într-un comunicat Consiliul de Securitate al Kurdistanului din Irak, fără a oferi alte detalii.Mazloum Dagh este, conform agenţiei de stat turce Anadolu, fratele lui Dersim Dagh, deputată din partea principalului partid pro-kurd din Turcia (HDP), a doua forţă de opoziţie din parlament.HDP este acuzat în mod regulat de preşedintele Recep Tayyip Erdogan că are legături strânse cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Această organizaţie, considerată "teroristă" de Ankara, UE şi Statele Unite, are multe baze în nordul Irakului, mai ales în Kurdistan. De la sfârşitul lunii mai, Turcia, care deţine şi ea baze în Irak, a desfăşurat o campanie masivă pentru a scoate PKK din Irak.Aripa armată a PKK a susţinut că nu are nicio legătură cu incidentul armat, însă Ankara a anunţat joi că a lansat cea mai extinsă operaţiune aeriană împotriva PKK în Kurdistanul irakian ca răspuns la "atacul crud din Erbil", capitala Kurdistanului irakian.Mulţi experţi cred că PKK este probabil să se afle în spatele atacului - calificat drept "terorist" de Erbil - în timp ce organizaţia a acuzat recent armata turcă de uciderea câtorva dintre comandanţii săi în raidurile din Irak.Miercuri, un bărbat înarmat cu două arme cu amortizoare, potrivit unor surse din domeniul securităţii, a deschis focul asupra unui grup de diplomaţi turci însoţiţi de irakieni într-un restaurant dintr-un cartier de lux din Erbil. Vice-consulul turc Osman Kose şi doi kurzi irakieni au fost ucişi.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) www.kurdistan24.net