CFR CLUJ // Dan Petrescu face două schimbări pe lista UEFA pentru „dubla” cu Maccabi Tel Aviv! În locul cui intră George Țucudean și Mike Cestor

Eric Abidal (39 de ani), directorul tehnic al celor de la Barcelona, a dat de înțeles că formația catalană nu mai are nevoie de jucători ofensivi. Transferul lui Neymar la Barcelona e din ce în ce mai improbabil. Într-un interviu acordat astăzi pentru Le Parisien, Abidal afirmă că odată cu transferul lui Antoine Griezmann Barcelona are tot ce îi trebuie pentru a lupta pe toate fronturile.„Avem nevoie de șase jucători ofensivi. Cu Griezmann am atins acest număr. ...