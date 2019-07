Cele mai multe accidente rutiere din Capitală, produse marțea. 23 persoane au murit în 2019

10:40

Invitată la show-ul "Stăpânii vedetelor", Roxana Iliescu a povestit cât de mult au ajutat-o animalele să scape de timiditate. A iubit enorm o cățelușă, care, din pacate, și-a dat ultima suflare într-un incendiu. Au urmat, ulterior, clipe grele pentru vedetă. "Eu eram foarte introvertită şi timidă şi nu ştia mama ce să îmi mai facă. […]