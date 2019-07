VIDEO Claudiu Keșeru, „dublă” în două minute pentru Ludogoreț Bulgarii, lideri în campionat

20:30

CFR Cluj înfruntă Academica Clinceni în etapa secundă din Liga 1. Dan Petrescu a trimis în teren o echipă experimentală. „E o echipă pe care nu am mai folosit-o niciodată. Nu am mai jucat în această formulă. E un risc pe care a trebuit să mi-l asum. Jucătorii pe care i-am lăsat acasă au depus un efort incredibil cu Astana, miercuri îi așteaptă alt meci infernal.Clinceniul are avantajul omogenității. ...