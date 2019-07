Fotbal - Liga I: Academica Clinceni - CFR Cluj 1-4

19:50

Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig, care a ajuns în finală la BRD Bucharest Open după ce a născut la începutul acestui an, a declarat, sâmbătă, că nu a mai plâns niciodată pe teren, aşa cum s-a întâmplat la sfârşitul semifinalei cu Laura Siegemund, precizând că un eventual succes la turneul din Capitală ar fi ca "o eliberare" pentru ea."Nu a fost chiar un meci uşor. Uneori aparenţele înşeală. Am mai jucat cu Laura de două ori. Şi acum a fost un meci destul de greu, fizic şi mental. Din fericire pentru mine am reuşit să rămân foarte calmă de-a lungul meciului şi cred că poate din cauza asta a părut foarte uşor. Ştiam că dacă o să fac tot ceea ce trebuie probabil că va veni şi victoria. A fost la final un moment foarte emoţionant pentru mine. Nu mi s-a mai întâmplat să plâng pe teren sau alte chestii de genul ăsta. Pur şi simplu a fost totul foarte emoţionant, a fost o bucurie imensă pentru mine şi cred că de aceea am izbucnit în lacrimi. Să câştig aici ar fi un pas înainte, ar fi ca o eliberare. Eu am mai jucat o finală (n.r. - la Baku în 2015), pe care am pierdut-o. Ar fi un lucru pozitiv şi foarte frumos să câştig acum. Iar pentru turneu şi pentru românii care ne susţin în fiecare zi cred că ar fi la fel de frumos", a spus Ţig într-o conferinţă de presă."Din păcate pentru mine, simt că am evoluat ca jucătoare numai după ce am devenit mamă. Nu am învăţat prea multe în prima parte a carierei, chiar mai deloc. Încerc foarte mult să fiu mai umilă, mai docilă şi recunoscătoare pentru ceea ce primesc şi am primit de-a lungul anilor. Cred că într-o oarecare măsură maturitatea pe care am simţit-o o dată ce am devenit mamă m-a ajutat foarte mult în perioada aceasta. Văd lucrurile altfel, sunt mult mai calmă, mai relaxată, ştiu că viaţa nu se termină cu pierderea unui meci de tenis. Vreau să joc cât pot eu de bine, chiar dacă pare ceva mecanic. Să iau meci cu meci, să încerc să găsesc soluţii de a reveni în meci şi de a câştiga... pentru mine ăsta e obiectivul. Şi nu dacă o să câştig finala ce o să fie, sau dacă pierd finala ce o să fie... Sau dacă pierd în primul tur la următorul turneu o să fie tragedie... Nu, pur şi simplu o să fac tot ce ţine de mine şi sper să fie bine", a adăugat ea.Jucătoarea română, care ar putea intra în top 200 mondial în cazul în care va câştiga trofeul la Bucureşti, a afirmat că îşi va face un plan în funcţie de adversara din finală."Nu le cunosc aproape deloc pe celelalte jucătoare din semifinale (n.r. - Martina Di Giuseppe şi Elena Rîbakina). Pe Rîbakina am văzut-o puţin în meciurile trecute, ştiu că dă foarte tare în minge. Are un serviciu foarte puternic şi un clasament bun... Iar pe Martina nu am văzut-o... poate şi din cauza lipsei mele de pe circuit. O să mă uit la meci şi o să îmi fac împreună cu Răzvan (n.r. - antrenorul Răzvan Sabău) un plan pentru finală în funcţie de cine va câştiga meciul", a menţionat ea.Jucătoarea Patricia Ţig, singura româncă rămasă în competiţie, s-a calificat, sâmbătă, în finala probei de simplu la BRD Bucharest Open după ce a învins-o pe germana Laura Siegemund, favorita numărul 6, cu scorul de 6-3, 6-1.Ţig este a treia jucătoare română care atinge finala competiţiei găzduită de Arenele BNR. Celelalte două care au ajuns în utimul act au şi câştigat trofeul, Simona Halep în 2014 şi 2016, respectiv Irina Begu în 2017.Aceasta este a doua finală din cariera jucătoarei române după cea din 2015 de la Baku, unde era învinsă de sportiva rusă Margarita Gasparian (scor 6-3, 5-7, 6-0).AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)