Tenis: Londero (Argentina) şi Jarry (Chile), finalişti la turneul ATP de la Bastad

Tânărul actor Jack Quaid a moştenit talentul celebrilor săi părinţi - Meg Ryan şi Dennis Quaid, dar şi trăsăturile fizice. Are zâmbetul mamei şi privirea tatălui. Îşi admiră mult părinţii şi mereu învaţă câte ceva din tainele actoriei şi ale celebrităţii de la ei. ***Jack Henry Quaid s-a născut la 24 aprilie 1992, în Los Angeles, California, SUA. Este actor, scriitor, cunoscut pentru "The Hunger Games" (2012), "The Hunger Games: Catching Fire" (2013) şi "Logan Lucky" (2017). A urmat cursurile Universităţii din New York - Tisch School of the Arts şi a jucat în show-ul "Vinyl", la postul HBO, conform imdb.com.***Actorul Dennis Quaid s-a născut la 9 aprilie 1954, în Houston, Texas, SUA. A crescut în Bellaire şi a studiat actoria, dansul şi limba chineză la Bellaire High School, potrivit imdb.com. A urmat cursurile Universităţii din Houston, dar le-a abandonat înainte de a-şi lua licenţa. Sursa foto: (c) Serguei Baschlakov / APS-a mutat la Los Angeles pentru a face carieră în film, devenind cunoscut după ce a apărut în filmele "Breaking Away" (1979), "The Right Stuff "(1983). Dennis Quaid este şi muzician, el cântând cu propria trupă, The Sharks. A căpătat şi licenţă în zbor aviatic. A fost căsătorit timp de 10 ani cu actriţa Meg Ryan (1991- 2001), cei doi fiind părinţii lui Jack Quaid.***Sursa foto: (c) Meg Ryan / Facebook.comActriţa Meg Ryan s-a născut la 19 noiembrie 1961, în Fairfield, Connecticut, SUA. A absolvit liceul din Bethel în 1979, potrivit site-ului imdb.com. S-a mutat la New York, unde a urmat cursurile Universităţii, specializându-se în jurnalism. Debutul ei cinematografic a avut loc în 1981, în filmul " Rich and Famous". A jucat în serialele de televiziune "As the World Turns" şi "One of the Boys". Din bogata filmografie a actriţei mai amintim: "Rich and Famous", "Top Gun", "Promised Land", "When Harry Met Sally..", "Joe Versus the Volcano", "The Doors", "Prelude to a Kiss", " Sleepless in Seattle", "When a Man Loves a Woman", "French Kiss", "Courage Under Fire", "Addicted to Love", "City of Angels", "Hanging Up", "Kate & Leopold", "In the Cut", "Against the Ropes", "In the Land of Women", "Serious Moonlight". În 1994, Meg Ryan a câştigat Harvard Hasty Pudding Award ca "Woman of the Year" şi a fost votată drept una dintre "The 50 most beautiful people in the world 1994" ("Top 50 cei mai frumoşi oameni din lume 1994") de People Magazine. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Daniel Olteanu)