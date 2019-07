Dacian Cioloș va fi candidatul USR-PLUS pentru postul de premier, indiferent de rezultatul Alianței la prezidențiale; Barna: ”Obiectul este guvernarea din 2020”

09:20

Trupa americană Bon Jovi va concerta duminică în Piața Constituției din București, în jurul orei 20:30. Spectacolul face parte din turneul „This House Is Not for Sale" și este unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii. Formația va urca pe scenă în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, […]