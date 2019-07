Iranul mulţumeşte Arabiei Saudite pentru eliberarea unui petrolier

16:30

Selecţionerul echipei de fotbal a Marocului, francezul Herve Renard, a anunţat duminică pe contul său de Twitter că demisionează, la două săptămâni de la eliminarea surpriză din optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni, relatează AFP.Marocul a ieşit din cursă în optimile Cupei Africii 2019, fiind eliminată de Benin după lovituri de departajare.''A venit pentru mine să închei acest lung şi frumos capitol al vieţii mele, nu fără o anumită emoţie şi tristeţe, dar este o decizie inevitabilă luată încă dinainte de CAN 2019. Am sperat la ce era mai bun la această ediţie 2019 a CAN din Egipt, dar fotbalul este uneori aşa, face să nască speranţele cele mai nebuneşti şi noi am fost readuşi dur la realitate după o eliminare rapidă la lovituri de departajare'', a scris Renard, 50 de ani, care a dirijat naţionala marocană timp de 41 luni.Tehnicianul francez a câştigat de două ori Cupa Africii, în 2012 cu Zambia şi în 2015 cu Cote d'Ivoire. El a preluat în 2016 naţionala Marocului, cu care a atins sferturile Cupei Africii la ediţia din 2017. El l-a anunţat despre decizia sa pe preşedintele federaţiei marocane, Fouzi Lekjaa.Fostul antrenor al lui Sochaux are oferte în special din Africa şi din Asia, în timp ce bosniacul Vahid Halilhodzic, 67 ani, este văzut ca principal favorit la succesiunea francezului. Bosniacul a pregătit-o ultima oară pe FC Nantes, dar contractul i-a expirat pe 30 iunie. El are experienţă în fotbalul african, după ce a fost selecţionerul Cote d'Ivoire (2008-2010) şi Algeriei (2011-2014).AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor online: Ada Vîlceanu)