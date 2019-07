Două tramvaie din Capitală s-au ciocnit în urmă cu câteva ore. Un bărbat a fost rănit

10:30

Salvamarii din Mangalia au fost solicitați să intervină de urgență pentru a căuta un bărbat care fusese dat dispărut cu două ore în urmă. Din nefericire, acesta nu a mai putut fi salvat. Un turist chinez de 30 de ani a murit, sâmbătă seara, înecat la Mangalia. Trupul bărbatului, a cărui dispariție a fost anunțată