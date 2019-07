Culiță Sterp și Plușica (ex-Puterea Dragostei de la Kanal D), împreună!

11:10

Meghan Markle a devenit mămică în luna mai, dar presa britanică susține că bruneta ar fi, din nou, gravidă. "Sunt convinsă că este o problemă de zile, poate luni până când Meghan Markle ne va anunța din nou că este însărcinată. Anul viitor, pe vremea asta Meghan va reveni cu siguranță la rochițele de graviduță",