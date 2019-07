Poliţistul din Slatina care a ajutat un băiat bolnav de cancer a avut parte de surpriza vieții lui

11:50

Victor Slav încearcă să se mențină în formă maximă și, firește, merge cu regularitate la sală. Numai că, pe pagina sa de Instagram, vedeta a făcut o mărturisire uluitoare, luându-și fanii prin surprindere. ”Pătrățelele” trebuie întreținute, iar Victor Slav cunoaște acest lucru. Pentru a arăta cât mai bine, Victor merge la sală, însă, după cum […] The post Ce s-a ales de “pătrățelele” lui Victor Slav. Prezentatorul de la Kanal D a vrut să meargă la sală, dar… appeared first on Cancan.ro.