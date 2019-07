Andreea Antonescu a rupt tăcerea despre cearta pe care a avut-o cu Andreea Bălan: “Noi nu am vorbit doi ani”

12:20

Alexandra Stan este, în ultima vreme, deschisă tuturor provocărilor și, mai ales, lipsită de inhibiții. Postează fotografii în care apare aproape goală, arătând fanilor formele apetisante, numai că a fost criticată, de mai multe ori, pentru astfel de fotografii. Alexandra Stan spune că vorbele sunt aruncate mult prea ușor, fără ca situația să fie analizată