Momente groaznice pe Arena Naţională. Eugen Neagoe a făcut STOP CARDIAC în timpul meciului!

13:20

Au trecut 66 de zile de când Mihai Constantinescu se află în comă, la spitalul Floreasca, iar fiecare informație transmisă din jurul lui este așteptată cu emoție și speranță de toți cei care, de-a lungul timpului, l-au ascultat și apreciat. Invitată în emisiunea ”Se întâmplă în România” de la Antena 3, medicul Monica Pop a […] The post Minune după 66 de zile de comă! Mihai Constantinescu s-a făcut bine. Anunțul făcut astăzi, duminică, 21 iulie 2019 appeared first on Cancan.ro.