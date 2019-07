Divorțează Amna?!

14:10

O adolescentă de numai 17 ani a fost desfigurată și ucisă de două prietene, iar motivul este incredibil. Acestea au considerat că fata era prea ”frumoasă” și au decis să o omoare. Tragedia s-a petrecut în Rusia, Arhanghelsk, iar trupul fetei – Viktoriei Averina – a fost descoperit într-o clădire abandonată, iar polițiștii au stabilit, […] The post Această adolescentă a fost desfigurată și ucisă de două prietene. ”Era prea frumoasă!” appeared first on Cancan.ro.