SUA: Preşedintele Trump le îndeamnă pe cele patru parlamentare democrate să ceară scuze SUA şi Israelului

21:00

Jucătoarea de tenis Patricia Ţig a declarat, duminică, după ce a pierdut finala turneului BRD Bucharest Open în faţa kazahei Elena Rîbakina, că este puţin supărată pe jocul său, dar nu este nicidecum dezamăgită."Nu am jucat aşa cum am discutat cu Răzvan (n.r. - antrenorul Răzvan Sabău). Nu a mers. Nu îmi reproşez nimic însă, mă bucur foarte mult că am reuşit să ajung până aici. Îmi doresc doar să rămân sănătoasă şi să pot să fac ce pot mai bine la meciul următor. Sper să învăţ din ce nu am făcut azi bine. Nici nu am avut timp să mă gândesc la cum am jucat, la ce prostii am făcut... din păcate am făcut foarte puţine lucruri bune. Am jucat cumva crispat, cumva nu am fost în largul meu. Şi din cauza faptului că foarte rar întâlneşti fete care să lovească aşa de tare mingea. Sunt un pic supărată că nu am putut să joc mai bine, dar nicidecum dezamăgită. O să iau acest turneu ca pe ceva foarte pozitiv, m-a învăţat foarte multe lucruri, mi-a arătat că se poate, chiar şi după 3 luni după ce m-am reapucat de turnee, să fiu la un nivel de WTA. Poate chiar mai bun decât înainte, având în vedere că am bătut câteva jucătoare destul de bune şi foarte bine clasate. Îmi doresc să fac lucrurile mai bine în continuare, să mă recuperez mai bine, pentru că într-adevăr, am fost un pic obosită. Dar ăsta nu e un motiv că am pierdut meciul, ar trebui să îmi dea o putere în plus, pentru că într-o finală nu ajungi fresh ca în primul tur. În finală trebuie să fii cel mai bun", a afirmat ea.Patricia Ţig a menţionat că la ceremonia de premiere a plâns pentru că în ultima perioadă doar familia a crezut în şansele ei de a reveni în circuitul WTA."Am plâns la final, am fost foarte emoţionată, mai ales când a venit vorba despre familia mea. Pentru că ei au fost în perioada asta singurii care au crezut în mine, care au crezut că pot reveni. Le mulţumesc pentru lucrul ăsta. Încă nu ştiu unde voi pune trofeul, pentru că nu am găsit un loc nici pentru celelalte trofee, care sunt destul de importante şi ele. Dar cu siguranţă va avea un loc special. Cui îl dedic? Lui Răzvan, Sofiei şi părinţilor mei. Practic am evoluat ca om de când Sofia a apărut în viaţa noastră. Cred că asta s-a schimbat cel mai mult, am devenit o persoană mai calmă, mai răbdătoare, mai modestă, care a învăţat să accepte lucruri mai puţin bune despre ea însăşi. Acceptându-le am ajuns să le schimb şi chestia asta mă bucură cel mai tare. Pentru că nu cred că e uşor pentru nimeni să audă chestii rele despre persoana lui şi să le şi accepte", a spus ea."Sofia este mică şi trebuie să ne gândim la binele ei în primul rând, nu la cum mă simt eu. Nu cred că mă simţeam mai motivată dacă Sofia era aici, cred că eram mai îngrijorată pentru că a fost foarte cald afară. Ea bineînţeles că nu ar fi stat în tribună, dar tot era un lucru care m-ar fi făcut şi mai puţin concentrată decât am fost. Am simţit la final să îi transmit că o iubesc pentru că mi-e foarte dor de ea. Am văzut-o doar de două ori, timp de 5-10 minute maxim, pe telefon. Ea când o aude pe mami se bucură, îmi cunoaşte vocea deja şi sper că a auzit şi treaba asta. Am ţinut să îi reamintesc pentru că ea trebuie să ştie de 1.000 de ori pe zi că mami şi tati o iubesc şi că fac treaba asta şi pentru ea. Sofia primeşte mereu cadouri chiar dacă nu sunt ocazii speciale. Dar cea mai mare parte a premiului de aici va fi investită în turneele următoare", a adăugat jucătoarea în vârstă de 24 de ani.Ţig doreşte să îi îndeplinească visul tatălui său şi să câştige turneul de la Roland Garros: "Mi-aş dori foarte mult, şi pentru el ar fi o bucurie imensă, dar şi pentru mine, pentru Răzvan, pentru Sofia şi pentru toţi copiii care poate se apucă de tenis datorită mie. Ţin să le mulţumesc părinţilor că au încredere să îşi ducă copiii la un sport aşa de greu, frumos, dar cu recompense foarte mari. Sper să se îndeplinească visul. O să muncim cât putem de bine şi de mult... şi de ce nu?"Întrebată care e visul său legat de reprezentarea România la nivel de Fed Cup, Ţig a răspuns: "Nu am niciun vis legat de treaba asta. Nu vreau să comentez, nu am nimic de spus".Jucătoarea română de tenis Patricia Maria Ţig a fost învinsă de kazaha Elena Rîbakina cu 6-2, 6-0, duminică, în finala turneului BRD Bucharest Open (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BRD din Capitală.Ţig (24 ani, fără clasament WTA), venită din calificări, a jucat a doua finală WTA din carieră, după ce în 2015 pierdea finala de la Baku.Patricia Ţig va primi un cec de 21.400 dolari şi 198 de puncte WTA pentru evoluţia sa, în timp ce Rîbakina s-a ales cu 43.000 de dolari şi 280 de puncte WTA.Din cele şase ediţii ale turneului WTA de la Bucureşti, România a câştigat trei titluri, două prin Simona Halep (2014, 2016) şi unul prin Irina Begu (2017), având şi o finală, disputată de Ţig.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Tenis: Patricia Ţig, învinsă de Elena Rîbakina, în finala turneului BRD Bucharest Open (WTA)