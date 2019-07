Care este starea de sănătate a lui Eugen Neagoe. Ultimele detalii de la Spitalul de Urgență Floreasca

07:40

Formația rock The Cure, din Marea Britanie, susține luni seară primul concert în România, în cadrul evenimentului Rock the City, care are loc în Piața Constituției din București. Cu o istorie de 40 de ani ani în spate, formaţia The Cure concertează luni seară pentru prima oară în România. The Cure înseamnă: Robert Smith - […]