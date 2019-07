Teribilism pe Trasfăgărăşan. Tineri filmaţi în timp ce urcă muntele pe caopta unei maşini - VIDEO

21:50

„De astăzi (n.r. sâmbătă), verzii români intră pe scena politică cu Florin Călinescu preşedinte. Veţi vedea că se poate face şi o altfel de politică in interesul oamenilor dar şi cu respectul mediului înconjurător în care trăim. • Va invitam sa urmăriţi pagina de Facebook a lui Florin Călinescu, mâine va avea un live in care veţi primi amănuntele aşteptate”, a scris Partidul Verde pe Facebook. La începutul acestui an, juratul de la Românii au talent a negociat cu PMP o eventuală intrare în part...