Cum a reacționat tatăl Simonei Halep după ce a aflat că noul iubit al tenismenei a fost căsătorit de două ori

19:10

Un poliţist din Slatina, care a devenit cunoscut pentru implicarea lui în campaniile umanitare, a avut parte de supriza vieţii sale atunci când şi-a aniversat ziua de naştere. “Azi noapte am fost schimbul III, de abia venisem de la mare, aşa că ziua mea m-a «surprins» pe litoral. Azi fiind la aniversarea fetiței prietenului meu, […] The post Poliţistul din Slatina care a ajutat un băiat bolnav de cancer a avut parte de surpriza vieții lui appeared first on Cancan.ro.