Sorina a plecat din România! Familia adoptivă nu a scăpat de emoții. Ce urmează să se întâmple

Andreea Bălan și Andreea Antonescu s-au reunit și formează din nou trupa Andre, care, în anii 2000, făcea furori și era una dintre cele mai apreciate și ascultate. Cele două au făcut o supriză plăcută fanilor și au scos deja prima piesă împreună, care, deja se bucură de un real succes. Toată lumea știe că […]