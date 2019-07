Ponta, după discuţiile cu Dăncilă şi Tăriceanu: Nu am luat nicio decizie privind un candidat comun la prezidenţiale

12:30

Potrivit organizatorilor, accesul publicului va fi permis de la ora 15.00 până la ora 21.00. În deschiderea celor trei concerte, de la ora 15.30, vor cânta trupele româneşti Coma şi Days of Confusion. Concertul formaţiei God is an Astronaut va începe de la 17.45, fiind urmat, de la 19.00, de show-ul Editors şi, de la 20.45, de cel al The Cure. În peste 40 de ani de activitate muzicală, The Cure a avut în componenţă mai mult de 13 membri, iar la evenimentul din Bucureşti se vor regăsi pe scenă Si...