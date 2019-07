ANAF vrea să publice, pe lângă "lista ruşinii", "lista alba" a celor "mai buni" contribuabili

21:20

AUR la Campionatul European de Kata din Spania pentru două românce din Piteşti Autor: Ioana Matei Postat la 21 iulie 2019 0 afişări Perechea formata din judoka Zaharia Alina (Tori) si Cheru Alina (Uke), din Piteşti, a cucerit medalia de aur la proba Ju No Kata din Cadrul Campionatelor Europene de Kata din Las Palmas de Gran Canaria, Spania, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Federaţiei Române de Judo Cu un număr de 401.5 puncte, sportivele s-au impus in cadrul probei neolimpice Ju No Ka...