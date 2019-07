VIDEO+FOTO George Pușcaș, vedetă în China! Românul a dat autografe și s-a pozat cu fanii alături de ceilalți jucători de la Inter

12:30

Florin Prunea a oferit ultimele detalii despre starea lui Eugen Neagoe. Președintele lui Dinamo nu are încă niciun nume de posibil înlocuitor.„Acum am vorbit cu el. Slavă Domnului, a depășit momentul critic. E sub observația atentă medicilor. Și aseară am stat până spre dimineață cu el împreună cu familia.E un moment cum nu am crezut că pot să trăiesc vreodată. Uite că Dumnezeu l-a ajutat să vină înapoi. ...