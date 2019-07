Mama Valentinei, fata incendiată de iubit în Buzău, mesaj sfâșietor la 5 luni de la tragedie: “Doamne, te rog dă…”

09:50

Jador trece prin momente deloc plăcute! Concurentul de la Puterea Dragostei a ajuns de urgență la spital, în Turcia, după ce i s-a făcut rău. Tânărul a postat imagini din spital, în timp ce se afla cu branula în mână. "Sunt la spital. Trebuie să mă operez. Din cauza supărărilor ținute în mine, fierea mea […]