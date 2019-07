Pampers pregăteşte scutecul inteligent

17:20

Conform unor documente obţinute de cotidianul The Washington Post, Huawei Technologies Co. a avut un parteneriat cu o firmă deţinută de statul chinez, Panda International Information Technology Co. Ltd., pentru o serie de proiecte efectuate în ultimii opt ani. Unul dintre proiecte se referă la construirea şi întreţinerea reţelei wireless din Coreea de Nord. "Dezvăluirile generează semne de întrebare asupra posibilităţii ca Huawei, care utilizează tehnologie americană în componentele sale, a încă...