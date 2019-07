ACUM. Recompensă-record pentru un câine pierdut în București! Proprietarul plătește suma de…

13:10

La această extragere au participat bonurile fiscale care au fost emise în perioada 1 – 30 iunie 2019. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere, […] The post Loteria bonurilor fiscale iunie 2019. Care sunt bonurile câștigătoare luna aceasta appeared first on Cancan.ro.