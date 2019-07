Statele Unite au avut o 'corespondenţă foarte pozitivă' cu Coreea de Nord recent (Trump)

18:20

Preşedintele american Donald Trump a calificat luni drept "total false" afirmaţiile Teheranului potrivit cărora o reţea de spioni iranieni a CIA a fost anihilată, relatează AFP."Informaţiile potrivit cărora Iranul ar fi arestat spioni ai CIA sunt total false. Nicio fărâmă de adevăr", a postat Trump pe Twitter."Noi minciuni şi propagandă (ca şi în cazul dronei lor doborâte) lansate de un regim religios care eşuează lamentabil şi care nu ştie ce să facă", a adăugat el.The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero truth. Just more lies and propaganda (like their shot down drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will get much worse. Iran is a total mess!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019"Economia lor e moartă şi acest lucru se va înrăutăţi", a mai scris el, într-un context de extremă tensiune între Iran şi SUA, pe fondul escaladării militare în Golf.CIA nu a reacţionat până acum. Agenţia refuză în general să comunice public asupra arestării sau morţii agenţilor sau informatorilor săi.Postarea pe Twitter a lui Donald Trump a provocat imediat critici din partea comunităţii de informaţii."Există un motiv pentru care guvernul nu comunică niciodată asupra unor astfel de informaţii", a postat pe Twitter Ned Price, fost membru al CIA şi membru al Consiliului de securitate naţională în timpul lui Barack Obama. "Data viitoare când o informaţie de această natură nu va suscita un răspuns, toată lumea va crede că este adevărată", a adăugat el.Teheranul a anunţat luni că a arestat 17 iranieni între martie 2018 şi martie 2019, în cadrul unei operaţiuni de destructurare a unei "reţele de spioni" a CIA şi că i-a condamnat la moarte pe mai mulţi dintre aceştia.AGERPRES/(AS - autor: Florin Ştefan, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)