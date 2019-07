Cătălin Cazacu a suferit un șoc! Bolidul lui a fost vandalizat: “Mi-a tăiat cineva cauciucurile și mi-a…”

15:20

Gabi Tamaș a alarmat pe toată lumea când a "dispărut" sâmbătă noapte, după amicalul cu CS Mioveni. Atunci, fotbalistul el a publicat o fotografie pe reţelele de socializare, apoi a fos de negăsit de colegii lui. Acesta n-a răspuns la niciun apel până duminică seară. Recent, Anamaria Prodan a postat pe rețelele de socializare o […]