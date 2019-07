Gemenele Maya și Ingrid au în continuare nevoie de 100.000 de dolari. Fetițele, bolnave de tetrapareză, vor fi operate în SUA

22:50

O româncă în vârstă de 52 de ani a fost reținută de autoritățile din Italia fiindcă a vrut s-o arunce de la etaj pe bătrâna de 94 de ani pe care era plătită s-o îngrijească. Femeia a băut bine, iar când s-a întors acasă, a snopit-o în bătaie pe bătrâna pe care ar fi trebuit […]