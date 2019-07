Galaţi: Incendiu puternic la un restaurant din centrul municipiului reşedinţă; 38 de persoane evacuate, două la spital

22:50

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat că a avut luni o întâlnire cu liderul Pro România, Victor Ponta, şi cu cel al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, precizând că nu a fost luată vreo decizie privind alegerile prezidenţiale, dar a fost începutul unor discuţii care să ducă la maximizarea şanselor pentru câştigarea acestora."Am avut astăzi o întâlnire la Vila Lac atât cu preşedintele Pro România, Victor Ponta, cât şi cu preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. Am discutat despre un acord de cooperare în vederea alegerilor prezidenţiale din toamna acestui an, am discutat despre guvernare şi despre modul în care vedem un parcurs comun în următoarea perioadă. (...) Din partea preşedintelui Pro România, Victor Ponta, nu am avut încă un răspuns, de fapt nici nu i-am cerut încă un răspuns, au fost teme pe care le-am discutat şi până în 3 august sper să avem un răspuns. Am discutat şi cu domnul preşedinte Călin Popescu Tăriceanu. Am vorbit despre guvernare, despre modul în care vrem ca anumite măsuri de guvernare să le gândim mult mai bine şi am vorbit chiar despre o restructurare a Guvernului în toamna acestui an, în momentul în care începe activitatea parlamentară", a spus Dăncilă, la Antena 3.Ea a precizat că nu a fost luată încă o decizie privind susţinerea candidatului PSD la prezidenţiale. "După cum ştiţi, domnul Tăriceanu vrea să candideze din partea ALDE. În rest, în PSD s-a luat decizia de a merge cu un candidat PSD şi mâine se va decide cine va fi", a adăugat Dăncilă.Întrebată dacă rezultatul discuţiilor poate fi considerat un eşec sau un blocaj, Viorica Dăncilă a negat."Nu e în niciun caz blocaj, în niciun caz eşec. Cred că e începutul unor discuţii cu cele două partide, care să conducă la maximizarea şanselor pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale. (...) E normal ca înainte de desemnarea candidatului să existe anumite discuţii, este normal ca în democraţie să existe dorinţa de a candida a mai multor persoane. Eu cred că lucrurile se vor linişti după desemnarea candidatului şi cred că până la urmă fiecare îşi va evalua şansele pe care le are atunci când candidează. Este normal şi pentru domnul Călin Popescu Tăriceanu, este normal şi pentru PSD să-şi susţină propriul candidat. E normal ca PSD să meargă cu propriul candidat şi astfel să-şi arate într-un fel procentul sau încrederea de care se bucură, să le câştige încrederea cetăţenilor", a spus liderul PSD.În ceea ce priveşte discuţiile care vor avea loc, marţi, în cadrul conducerii partidului, Dăncilă a subliniat că este normal să fie ascultată părerea fiecărui coleg, fiecărui preşedinte de filială judeţeană."E important să vedem care e gândirea, care e încrederea pe care o acordă fiecărui candidat, cum vede alegerea candidatului pentru prezidenţiale. Va fi un dialog deschis care se va termina cu un vot, iar după vot, în spatele celui care va câştiga bineînţeles trebuie să se alinieze tot partidul, pentru că trebuie să dăm dovadă de unitate şi să câştigăm alegerile prezidenţiale", a punctat Viorica Dăncilă. AGERPRES/(A - autor: Cătălin Alexandru, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)