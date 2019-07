Mircea Radu, despre televiziune. „De ce numai sunt programe ca alea? Pe scurt, pentru că nu le poate face oricine”

07:10

Despre cum un orășel de munte, cu 6.000 de locuitori și cu un istoric marcat de socialism, s-a transformat aproape peste noapte într-o capitală europeană a blues-ului. "Beth Hart vine la Festivalul de blues de la Brezoi", pe la finalul primăverii informația se share-uiește rapid pe Facebook, sună bine, dar pare ciudat. Sună a fake-news, […]