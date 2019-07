SEPSI - FCSB 0-0 // VIDEO Gigi Becali, contrat de Bogdan Andone » Antrenorul îi reproșează o decizie: „E normal să fiu îngândurat”

09:20

Bogdan Andone, antrenorul FCSB, nu a fost mulțumit de remiza albă de la Sfântu Gheorghe, antrenorul confruntându-se, în plus, cu multe probleme de lot. Cum ar fi aceea că nu are un fundaș stânga de meserie cu care să joace joi seară în Armenia, în manșa tur cu Alashkert. Tehnicianul de la FCSB a explicat de ce doar unul dintre ultimii sosiți a fost pe gazon, mai exact Salomao. Și ce planuri are pentru joi seară. ...