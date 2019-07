Și-a doborât recordul de infracțiuni! El este tânărul cu șase dosare penale de conducere fără permis! Este acuzat și de lovire și distrugere. Aseară și-a bătut bunica și a incendiat casa

19:00

Un bebeluş a fost la un pas de moarte după ce s-a intoxicat cu apa dintr-o fântână contaminată cu nitriţi. A fost nevoie de intervenţia unui elicopter SMURD pentru ca micutul să ajungă mai repede la spitalul care îl putea trata. Părinţii nu şi-au închipuit nicio clipă că apa pe care o folosesc zilnic, inclusiv […] The post Un bebeluș din Galați, intoxicat cu nitriți. A fost dus de urgență la spital cu un elicopter SMURD appeared first on Cancan.ro.