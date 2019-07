Mircea Radu aruncă bomba! Este vorba de programale de televiziune: ”Nu le poate face oricine!”

23:30

Un pensionar din București, fost inginer de meserie, este exemplul cel mai bun că, dacă ne pasă cu adevărat de mediul în care trăim și pe care îl respirăm, nu este suficient să ne văicărim, ci să și acționăm! Bărbatul și-a construit, între cei patru pereți de-acasă, o bicicletă electrică, cu bani puțini. (Ai Samsung […] The post Și-a făcut singur o bicicletă cu motor! appeared first on Cancan.ro.