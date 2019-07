Surpriză uriașă! Ce au găsit medicii în burta gigantică a acestei femei

10:20

Laurette are 35 de ani dar consideră că nu e deloc prea târziu pentru a-și schimba meseria. În general o abonată a podiumurilor de modă, mulatra vrea acum să devină DJ, mai mult, să mixeze chiar pe scenă la Untold și Neversea. “Am început cursurile la cea mai cunoscută școală din București, durează trei luni […] The post Laurette aruncă bomba! Ce carieră vrea să înceapă la 35 de ani appeared first on Cancan.ro.