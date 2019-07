Răzvan Cuc, despre construirea autostrăzii Comarnic-Brașov cu bani de la buget. „Impactul pe buget nu este mare”

14:10

Actorul David Hedison, cunoscut din seria James Bond, a murit la vrsta de 92 de ani, în locuința lui din Los Angeles. Lângă el au fost prezente și cele două fiice ale sale, Alexandra și Serena. Este cunoscut pentru rolul căpitanului Lee Crane în seria de televiziune Voyage to the Bottom of the Sea a […] Post-ul Actorul David Hedison a murit. El a jucat în seria „James Bond” apare prima dată în Libertatea.