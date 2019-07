Liviu Dragnea, prima acţiune din închisoare: Fostul lider PSD a dat în judecată Inspecţia Judiciară

12:10

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea și-a anunțat colegii în Biroul Permanent Național al PSD că își retrage candidatura la alegerile prezidențiale, au declarat surse din partid, pentru mediafax.ro. Gabriela Firea a declarat înaintea reuninilor social-democraților că va respecta decizia colegilor din partid cu privire la desemnarea candidatului la prezidențialele din toamnă și că aceștia […]