Fotbal: Guardiola a negat că Manchester City şi jucătorii săi ar fi dovedit ''aroganţă'' în China

16:30

Roxana Radu, reprezentanta CNAS, a declarat marţi că, începând cu noul contract cost - volum - rezultat, vor primi tratament şi pacienţii care au gradul de fibroză F0."Începând cu noul contract, vor primi tratament şi pacienţii care au gradul de fibroză F0. (...) De anul acesta vor primi tratament şi copiii şi adolescenţii cu vârste cuprinse între 12 ani şi până în 18 ani şi pacienţii care nu au răspuns la tratament cu terapiile astea cu antivirale cu acţiune directă. CNAS face efortul să nu existe niciun gap între actualul contract şi începerea noului contract", a spus Roxana Radu, la o conferinţă pe tema hepatitei.Preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO), Marinela Debu, a semnalat problema persoanelor care nu au asigurare medicală, care nu au acces la tratament.Ea a menţionat că, în cadrul Caravanei Institutului "Marius Nasta", în intervalul 15 - 19 iulie, în unele zone defavorizate din Bucureşti, au fost testate 145 de persoane. "Avem 46 depistate cu B, cu C sau cu infecţie B plus C. Cam 70 - 80% sunt pacienţi neasiguraţi", a precizat Debu.Potrivit APAH-RO, caravana va continua până pe 28 iulie. De asemenea, APAH-RO marchează şi în acest an Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor prin mai multe acţiuni care au drept obiective creşterea gradului de conştientizare privind virusurile hepatice în rândul societăţii, a numărului celor care se testează şi promovarea unui stil de viaţă echilibrat şi a respectării tratamentului în cazul celor care sunt depistaţi cu o afecţiune cronică.Debu a menţionat că, potrivit datelor CNAS, peste 14.000 de pacienţi au intrat în programul fără interferon, derulat în perioada 1 septembrie 2018 - 30 iunie 2019."Rata de răspuns s-a dus în jos, spre 96,5%, şi vorbind şi cu medicii se pare că problema porneşte de la faptul că unii pacienţi nu înţeleg că trebuie să-şi ia toate pastilele în fiecare zi şi o altă problemă care apare e neprezentarea la efectuarea viremiei de final", a explicat ea.Aceasta a menţionat necesitatea urmării tratamentului prescris.Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş", Adrian Streinu Cercel, este de părere că problema neasiguraţilor ar putea fi rezolvată la începutul noului contract, printr-un ordin de ministru."În programul cadru, doamna ministru a menţionat faptul că se caută o variantă pentru cei neasiguraţi şi eu am convingerea că domnia sa, până la începerea noului contract, va găsi modalitatea în care şi cei neasiguraţi să fie trataţi. (...) Ceea ce oferă sistemul de sănătate din România nu oferă nici Franţa, nici Germania, nici Belgia, nici Marea Britanie, nici SUA. Aşa cum e sistemul acesta prăpădit (...) accesul la servicii de top e pentru toată lumea, în acest program de hepatită nu au fost primite VIP-urile, a fost primit omul de pe stradă, omul cu nevoi, ceea ce demonstrează că e un program care a încercat să acopere pe toată lumea", a declarat prof. dr. Adrian Streinu Cercel.Ligia Moşneaga, reprezentanta Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), a vorbit despre testarea pacienţilor neasiguraţi."Avem o mare problemă cu unele Case de asigurări. Sunt imputări pentru reţetele de antivirale prescrise de medicii de familie, sume care încep de la 1.000 de euro până la sume ce înseamnă venitul unui medic de familie pe un an. Colegii noştri nu vor putea returna aceste sume, care reprezintă contravaloarea tratamentelor antivirale prescrise pacienţilor. Aceste tratamente sunt prescrise în urma unui referat aprobat de Casa de asigurări şi a unei scrisori medicale. Pentru vicii de formă (...) sau diverse alte vicii colegilor noştri li s-au imputat aceste reţete. Există contestaţii la Casa de asigurări, deocamdată nu avem niciun răspuns la aceste contestaţii şi urmează probabil soluţionarea în instanţă", a semnalat aceasta. AGERPRES/(A - autor: Iulia Carciog, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)