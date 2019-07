Tânăr din Argeș, prins când fura banii adunați în fântâna Mănăstirii Cozia

12:20

Un bărbat de 54 de ani, originar din București, a murit în dimineața zilei de marți, 23 iulie, după ce a căzut de la etajul III al unui hotel din Pașcani. Polițiștii consideră că bărbatul s-a sinucis, nefiind identificate, până la […]