Diana Munteanu, pozată dezbrăcată într-un moment de răsfăț. Cu poziția sexy și privirea seducătoare i-a înnebunit pe bărbați

12:40

Astăzi sunt programate cinci partide în cadrul primei manșe a turului II preliminar al Champions League. Capul de afiș al zilei este ținut de duelul de la Eindhoven dintre PSV și FC Basel, duelul fiind programat de la ora 21:00. PSV Eindhoven este mare favorită la calificare în această dublă cu elvețienii. Olandezii s-au întărit […] The post PSV Eindhoven- FC Basel, meciul zilei în Champions League »» Programul complet al turului doi preliminat al Champions League! appeared first on Cancan.ro.