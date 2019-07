Ciclism - Turul Franţei: Ewan a câştigat etapa a 16-a, Alaphilippe rămâne cu tricoul galben

19:10

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că decizia Biroului Permanent Naţional şi a Comitetului Executiv Naţional de a o desemna candidat la prezidenţiale o onorează şi o responsabilizează, menţionând că ştie că nu va fi o luptă uşoară, pentru că partidul pleacă dintr-o situaţie dificilă."Astăzi, la Comitetul Executiv Naţional, s-a votat pentru candidatul la prezidenţiale, iar pentru a lua o decizie în mod democratic am ascultat toate părerile organizaţiilor judeţene. (...) Şi s-a votat pentru preşedintele partidului, respectiv pentru mine, pentru a reprezenta partidul în viitoarele alegeri prezidenţiale. Este un vot care mă onorează, responsabilizează în acelaşi timp, pentru că ştiu că nu o să intru într-o luptă uşoară, ştiu că va fi o luptă foarte grea, ştiu că partidul pleacă dintr-o situaţie dificilă, din punct de vedere electoral, dar am încredere în mine, am încredere în colegii mei, am încredere în puterea noastră de a ne mobiliza, am încrederea că vom câştiga aprecierile românilor, că se vor regăsi în mesajele noastre mulţi dintre români, că vom crea un val de încredere la nivel naţional şi că putem câştiga acestei alegeri", a afirmat Dăncilă.Ea a spus că în Biroul Permanent Naţional şi în Comitetul Executiv a fost supusă la vot şi candidatura lui Liviu Pleşoianu, aceasta obţinut doar un singur vot, al liderului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu."Chiar dacă domnul Pleşoianu nu a fost prezent, pentru că nu este membru al BPN şi al CEx, am propus colegilor să dăm un vot şi pentru Liviu Pleşoianu pentru că am văzut în spaţiul public că Liviu Pleşoianu vrea să candideze şi am considerat important ca fiecare dintre noi să fie susţinut, să aibă susţinere, să vedem ce susţinere are în forurile statutare. În Biroul Permanent Naţional, Liviu Pleşoianu a avut un vot. Tot în Biroul Permanent Naţional, Gabriela Firea, preşedintele interimar al organizaţiei PSD Bucureşti, primarul Capitalei, s-a retras din această cursă şi a menţionat că pentru noi, pentru bucureşteni, pentru Partidul Social Democrat este foarte important să mergem uniţi la viitoarele alegeri. Acelaşi vot l-am cerut şi în Comitetul Executiv Naţional. Liviu Pleşoianu a avut aceeaşi persoană care l-a susţinut. Este vorba de Dumitru Buzatu", a precizat Viorica Dăncilă.Aceasta a transmis că partidul trebuie să fie unit, consensul fiind mult mai important decât dezbinarea."Ştiu că este foarte greu, dar sunt convinsă că, atunci când vom fi uniţi, paşii noştri vor fi paşi temeinici, şi că în spatele nostru nu va fi doar electoratul nostru, în spatele nostru vor fi şi cei pe care i-am dezamăgit şi vom face tot ce e posibil să le recâştigăm încrederea. (...) Vom merge pe acelaşi mesaj de unitate, pe un mesaj de încredere, pe un mesaj în care să se regăsească marea parte a românilor. Este important pentru noi, este important pentru fiecare organizaţie în parte, pentru fiecare primar din România să dovedească că cei de acolo cred în primarul respectiv. În localităţile în care nu avem primar, preşedintele de organizaţie trebuie să dovedească că se bucură de încrederea comunităţii respective pentru a fi candidatul nostru pentru alegerile locale, iar pentru noi, la nivel central, este important să nu facem niciun pas greşit şi să creăm acelaşi val de credibilitate pe care l-am avut în 2016", a adăugat Dăncilă.