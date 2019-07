Ce cadouri să le dai prietenelor în funcție de personalitatea fiecăreia

18:30

”Cred că am şanse şi în faţa preşedintelui Klaus Iohannis, pentru că am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor, deci pot fi şi preşedintele tuturor românilor. Cred că am demonstrat că pot să-mi reprezint ţara cu demnitate pe plan extern”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată care crede că sunt atuurile sale ân faţa preşedintelui Iohannis.