Rectorul Universităţii din Bucureşti, reacţie după declaraţiile şocante ale prodecanului Facultăţii de Teologie: Cer demiterea

18:20

„Am văzut aceste lucruri în spaţiul public. Eu am considerat, când a venit propunerea de la doamna ministru Sorina Pintea, că avem nevoie de un specialist, un om care cunoaşte sistemul şi care a mai lucrat acolo. Am cerut demisia. A venit azi dl Vulcănescu. E prea târziu. Deja l-am demis. Într-adevăr în 2012 a existat la DNA un dosar legat de domnul Ciurchea, dar am văzut că nu e nicio acuzaţie la adresa domniei sale. Dacă vor exista acuzaţii, atunci vom lua măsuri. Acum trebuie să vedem dacă ac...