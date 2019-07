El este cel mai bun pompier la… şah

14:50

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo pentru mai multe județe ale țării. Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în următoarele 11 ore, iar specialiștii se așteaptă la precipitații abundente, intensificări ale vântului și descărcări electrice. În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, jumătatea de vest a Moldovei, Carpații Orientali și local în Carpații Meridionali […]