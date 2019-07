Tatăl Denisei Răducu încă are sufletul plin de amărăciune, la doi ani de la moartea fiicei lui: ”Au jefuit-o și au distrus-o ușor”

15:20

Codul galben de ploi și vijelii, valabil până la ora 23.00 în Muntenia, Dobrogea și câteva județe din Moldova a adus deja o furtună violentă în Dâmbovița. S-au rupt norii în Târgoviște, în urmă cu câteva zeci de minute. Ploaia torențială a fost însoțită de vijelie puternică. Vântul a pus la pământ copaci în Parcul