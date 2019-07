Jocurile foamei. Fotbalul a devenit cel mai iubit sport pentru că a avut suflete de suporteri, nu suporteri fără suflet! Opinie tăioasă scrisă de Vlad Măcicăşan

18:00

'Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Şi uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Aşa că…am şi uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o anul trecut, dar a durat că a trebuit să mă conving, ştii…25 de ani că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relaţie destul de bună cu copiii, nevasta mă iubeşte, eu o iubesc pe ea aşa că suntem fericiţi', a declarat actorul pentru VIVA!. Mihai Bobonete are cu ce se mândri. Cătălina este absolventă a Facultăţii...